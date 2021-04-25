القاهرة مقر للشركة المصرية السودانية للتنمية وتعزز التبادل التجاري

قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين، اليوم الأحد، إن مجال عمل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، التي تم توقيع مذكرة التفاهم بشان تأسيسها قبل أيام، سيتركز في التجارة العامة والتوزيع، وكذلك الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية والنباتية، مشيرا إلى أن مقرها سيكون القاهرة.
وأضاف حسنين - في بيان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم: "ستختص الشركة بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين".
كما ستركز الشركة على التعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة استيراداً وتصديراً وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلدين.
ويوم الأربعاء الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية لتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية في مجال مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية المختلفة.
وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن الشركة الجديدة تساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية.
وأضاف أن هناك شراكة استراتيجية ممتدة مع دولة السودان الشقيقة منذ أكثر من 6 سنوات وخاصة في مجال اللحوم الحية، والتي ساهمت في استقرار أسعار اللحوم الطازجة في السوق المصري.
وأكد أن نجاح تجربة التعاون الاستراتيجية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات المتعددة المحدودة هو ما أدى إلى إنشاء الشركة المصرية السودانية الجديدة، وذلك لخدمة شعبي وادي النيل بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لكل منهما.
ووفق بيان القابضة للصناعات الغذائية، للشركة الحق في ممارسة نشاطها وفتح فروع لها في محافظات الجمهورية، في ضوء حجم أعمال وأنشطتها، فضلاً عن وجود فرع آخر للشركة بالسودان.
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