القاهرة مقر للشركة المصرية السودانية للتنمية وتعزز التبادل التجاري

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قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين، اليوم الأحد، إن مجال عمل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، التي تم توقيع مذكرة التفاهم بشان تأسيسها قبل أيام، سيتركز في التجارة العامة والتوزيع، وكذلك الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية والنباتية، مشيرا إلى أن مقرها سيكون القاهرة.

وأضاف حسنين - في بيان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم: "ستختص الشركة بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين".

كما ستركز الشركة على التعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة استيراداً وتصديراً وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلدين.

ويوم الأربعاء الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية لتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية في مجال مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية المختلفة.

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن الشركة الجديدة تساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية.

وأضاف أن هناك شراكة استراتيجية ممتدة مع دولة السودان الشقيقة منذ أكثر من 6 سنوات وخاصة في مجال اللحوم الحية، والتي ساهمت في استقرار أسعار اللحوم الطازجة في السوق المصري

وأكد أن نجاح تجربة التعاون الاستراتيجية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات المتعددة المحدودة هو ما أدى إلى إنشاء الشركة المصرية السودانية الجديدة، وذلك لخدمة شعبي وادي النيل بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لكل منهما.

ووفق بيان القابضة للصناعات الغذائية، للشركة الحق في ممارسة نشاطها وفتح فروع لها في محافظات الجمهورية، في ضوء حجم أعمال وأنشطتها، فضلاً عن وجود فرع آخر للشركة بالسودان.