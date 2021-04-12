التموين تعلن مناقصة لتوريد 5 آلاف طن زيت طعام محلى

كتب ــ مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة محدودة رقم 9 لسنة 2020 /2021 لتوريد زيت الطعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد" تسلم خلال الفترة من 5 إلى 25 يونيو المقبل، وجلسة فض المظاريف يوم 15 إبريل الجارى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تمد فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر إبريل الجارىً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.