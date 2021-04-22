أخبار البورصة اليوم الخميس 22-4-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-4-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي وبالم هيلز للتعمير وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 للجلسة الخامسة على التوالي.

إيقاف تداول 14 شركة أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ رواد السياحة-رواد، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للمحابس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ليسيكو مصر، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية لمنتجات الألبات-آراب ديري باندا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

البورصة تربح 215 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي وبالم هيلز للتعمير وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 للجلسة الخامسة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 215 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 654.438 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي وبالم هيلز للتعمير وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 للجلسة الخامسة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 215 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 654.438 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.2 مليون ورقة مالية بقيمة 922.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.6 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.48%، والعرب على 4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2942 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 670.4 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري 5.7 مليون سهم، 317 ألف سهم، 6566 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات المالية 230 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك كريدي أجريكول مصر، القابضة المصرية الكويتية، مصر للفنادق، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 74022 سهم، 25 ألف سهم، 300 سهم، 61125 سهم، 258.1 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 170 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 670.4 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري 5.7 مليون سهم، 317 ألف سهم، 6566 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات المالية 230 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك كريدي أجريكول مصر، القابضة المصرية الكويتية، مصر للفنادق، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 74022 سهم، 25 ألف سهم، 300 سهم، 61125 سهم، 258.1 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 170 ألف سهم.



أسهم خزينة أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية-ايسترن كومباني، بيع الأولى عدد 76 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 6.4 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 824 ألف سهم، بيع الثانية 80 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركتا مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، نتائج أعمالهم خلال الفترة من يوليو عام 2020 إلى مارس عام 2021، وحققت الأولى صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 10.366 مليون جنيه مقارنة مع 10.017 مليون جنيه بزيادة بنحو 0.349 مليون جنيه بنسبة نمو 3.5%، وحققت الثانية 113.6 مليون جنيه مقابل 113.8 مليون جنيه.



ميريديان هيليوبوليس أعلنت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعملية بيع فندق ميريديان هيليوبوليس لشركة إيمكس إنترناشيونال مقابل 605 مليون جنيه، يتم سدادها على دفعات توزع بين مليون جنيه حجز قبل التعاقد (نقدًا)، مبلغ 154 مليون جنيه (نقدًا)، مبلغ 450 مليون جنيه (شيكات آجلة) تمثل باقي القيمة المستحقة لبيع الفندق، كما تم الحصول على شيكات آجلة بمبلغ 50.6 مليون جنيه تمثل قيمة الفوائد المستحقة خلال فترة السماح.



سبيد ميديكال أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نتائج الاجتماعات مع المستشار المالي إيجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية-المستشار المالي المستقل-بخصوص دراستي القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال المقيدة وشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لاستحواذ شركة سبيد ميديكال على نسبة 100% من أسهم شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، في ضوء ضرورة التوافق مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته البورصة المصرية، اليوم الخميس، إن القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال تقدر بمبلغ 3.04 مليار جنيه بسعر 2.75 جنيه للسهم الواحد، وتقدر القيمة العادلة لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية بمبلغ 1.001 مليار جنيه، وتعادل قيمة شركة سبيد ميديكال المقيدة 3.04 مرة قيمة شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، بدلًا من 1.32 سهم في التقييم قبل المراجعة.