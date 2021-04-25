اليوم السابع
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الصحة: الرسائل النصية للاطمئنان على مصابى كورونا بالعزل المنزلى على رقم 1440

الأحد، 25 أبريل 2021 12:56 م
الصحة: الرسائل النصية للاطمئنان على مصابى كورونا بالعزل المنزلى على رقم 1440 وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة فى عدد إصابات فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة للفيروس.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، ضرورة الاهتمام بالصحة العامة لكافة أفراد الأسرة خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، وضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا وإعطاء الاستشارات الطبية وإرسال العلاج، بالإضافة إلى الخط الساخن (105) الخاص بخدمات وزارة الصحة والسكان وتلقي الاستفسارات، على مستوى محافظات الجمهورية.
 
يذكر أن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء تناقش باستمرار الوضع الوبائي والإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية بأهمية حصول المواطنين على لقاحات فيروس كورونا التي يتم توفيرها باختلاف أنواعها.
 
يذكر أنه سيتم تفعيل (Health code) بين مصر والعديد من الدول لإتاحة بيانات اللقاحات خلال السفر بدلاً من شهادات الحصول على اللقاحات أو شهادات الـ  "pcr".

الصحة

كورونا

الخطوط الساخنة

العزل المنزلى

الاستفسار عن كورونا

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