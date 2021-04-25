الصحة للمواطنين: لا تنزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين منعا لعدوى كورونا

كتب وليد عبد السلام

حثت وزارة الصحة والسكان المواطنين على ضرورة عدم نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين منعا لعدوى كورونا.



ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحفاظ على التهوية الجيدة للمنازل وأماكن العمل مع الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد خارج المنزل للحماية من عدوى كورونا.



وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن سلسلة من النصائح الغذائية التى تقوى جهاز المناعة بالتزامن مع جائحة كورونا خلال شهر رمضان، قائلة، "يجب شرب الماء بكميات كبيرة من لحظة الفطار وحتى السحور".



وناشدت وزارة الصحة بالبعد عن اللحوم المصنعة لكونها مليئة بالدهون والملح، كما طالبت بتناول كميات معتدلة من الزيوت، وشددت الوزارة على أهمية تناول الأطعمة الطازجة طوال الشهر الكريم مع البعد عن تناول الطعام فى الخارج.