اليوم السابع
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إطلاق المرحلة الخامسة من مشروع "مودة" لتدريب طلاب الجامعات للحفاظ على الأسرة

الأحد، 25 أبريل 2021 12:35 م
إطلاق المرحلة الخامسة من مشروع "مودة" لتدريب طلاب الجامعات للحفاظ على الأسرة مشروع مودة
كتب ـ مدحت وهبة

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أطلق المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصريةمودّة " بوزارة التضامن الاجتماعىُ المرحلة الخامسة من تدريبات طلبة الجامعات، حيث انطلق أول تدريب من جامعة الاسكندرية.

وتستهدف المرحلة الخامسة تنفيذ 650 تدريباً لعدد 32,500 طالب وطالبة على مستوى 8 جامعات؛ "القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، وجنوب الوادي".

ويتم تنفيذ التدريبات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويقوم بتنفيذ التدريبات شبكة من أعضاء هيئة التدريس الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع، وتستند التدريبات إلى محتوى علمى تدريبى تم إطلاقه فى فبراير 2019 واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وتتناول التدريبات ثلاثة أبعاد أساسية؛ الابعاد الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية فى الحياة الأسرية، والتى تُسهِم فى إعداد الشباب المُقبِل على الزواج بالمعارف الأساسية التى تمكنهم من اختيار شريك الحياة على أُسس سليمة وبناء أسرة مستقرة تبعُد عن المُشكلات.

 


التضامن

مشروع مودة

تدريب طلاب الجامعات للحفاظ على كيان الأسرة

اخبار مصرية

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