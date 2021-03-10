"التضامن": 38% من حالات الطلاق تتم خلال أول 3 سنوات و15% خلال العام الأول

كتب أحمد عرفة

قالت رانده فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن معدلات التردد على منصة مودة الإلكترونية زادت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، حيث زاد التردد عليها بـ600 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن منصة مودة الرقمية تتناول كل المحاور التي يتناولها المشروع من طرق تكوين الأسر وتنظيم الأسرة والجوانب الشرعية للعلاقات الأسرية، حيث تحتوى على 22 مقطع من خلال 19 خبير وشخصية عامة تقدم هذا المحتوى.

وأشارت مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن منصة مودة تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وتستهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج والآباء والأمهات الذين لديهم شباب مقبلين على الزواج، مضيفة أن المنصة قدمت خدمات تدريبية وكافة المعلومات المطلوبة لتكوين أسرة، لافتة إلى أن 38% من حالات الطلاق تتم خلال أول 3 سنوات و15% خلال العام الأول، وهذا يعنى أن الطرفين لم يختار جيدا شريك الحياة.

وقالت مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى: كونا شبكة من المدربين الشباب لتنفيذ ترديبات مودة ضمن شبكة حملة مودة.