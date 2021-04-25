إذا كنت فى الثلاثينيات.. اتبع 5 نصائح فعالة لفقدان الوزن بسهولة

كتبت مروة هريدى

يختلف كل فرد عن الآخر خلال رحلة فقدان الوزن ، قد يكون الأكل الصحى وممارسة الرياضة واتباع عادات نمط الحياة الصحية هو الأساس لفقدان الوزن ولكن فعالية تلك الأشياء تختلف من شخص لآخر، حيث يتأثر التخلص من الوزن الزائد بعدة عوامل مثل العمر والجنس والحالة الطبية والبيئة وغيرها، فعندما نكون صغارًا يعمل التمثيل الغذائى لدينا بشكل جيد ونصبح أكثر نشاطًا ولكن فى نفس الوقت نشعر بالتوتر أكثر وغالبًا ما ننخرط فى عادات الأكل غير الصحية، هذا هو السبب فى أن فقدان الوزن فى العشرينيات والثلاثينيات من العمر ينطوى على تحديات مختلفة عما كان عليه فى الأربعينيات والخمسينيات، لذلك من المهم التخطيط لرحلة إنقاص الوزن مع مراعاة العمر، وهناك 5 أشياء يجب على الأشخاص فى الثلاثينيات القيام بها لفقدان الوزن بشكل أكثر فعالية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 5 أشياء يجب على الأشخاص فى الثلاثينيات القيام بها لفقدان الوزن بشكل أكثر فعالية:

1- تجنب اتباع نظام غذائى غير صحى

يجب تجنب اتجاهات النظام الغذائى المتطرفة التى تجبرك على خفض مجموعة غذائية معينة، حيث إن هذه الحميات لا تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات بل تؤدى إلى نقص المغذيات، بدلاً من ذلك لابد من التركيز على تناول طعام صحى والوعى بمقدار ما تتناوله من الطعام وتذكر أن كل عنصر غذائى ضروري للجسم يساعد بطريقة معينة فى الحفاظ على لياقته وصحته.

2- شرب المزيد من الماء

الاستهلاك الزائد للكحول يمكن أن يدمر هدفك فى إنقاص الوزن بسهولة، حيث يحتوى الكحول على الكثير من السعرات الحرارية كما أنه خالى من المغذيات التى يحتاجها الجسم، لذلك بدلًا من ذلك حاول شرب المزيد من الماء، حيث يسرع الماء من عملية التمثيل الغذائى ويساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع.

3- جرب الصيام المتقطع

يعد الصيام المتقطع أكثر فائدة للأشخاص فى الثلاثينيات مقارنةً بكبار السن، حيث إنه مع تقدم العمر غالبًا ما يصاب الأشخاص بأمراض مزمنة مثل مرض السكرى ومشاكل الغدة الدرقية وغيرها، وفى مثل هذه الحالة ليس من الجيد حقًا البقاء فى حالة الصيام لفترة طويلة، أما بالنسبة للأشخاص فى الثلاثينات يساعد نظام الصيام المتقطع على زيادة عملية التمثيل الغذائى وخسارة دهون البطن، ولكن لا تخلط بين الصوم والجوع، الاثنان مختلفان تمامًا عن بعضهما البعض، يمكن أن يساعدك الصيام على إنقاص الوزن أما الجوع يجعلك ضعيفًا ويبطئ عملية إنقاص الوزن.

4- إدارة التوتر وتحديد جدول زمنى للنوم

أكبر عقبة للأشخاص فى الثلاثينيات من العمر هى التحكم فى مستوى التوتر لديهم والحصول على نوم مناسب لمدة 6-7 ساعات، حيث يمكن أن يؤدى كل من التوتر والأرق إلى الإفراط فى تناول الأطعمة غير الصحية وإبعادك عن المسار الصحيح لتحقيق هدفك فى إنقاص الوزن، مارس التأمل يوميًا يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وفى الليل يساعدك على النوم بسهولة.

5- تحرك أكثر طوال اليوم

غالبًا ما يستخف الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن بأهمية النشاط اليومى، بينما هناك حقيقة وهي أن الإبقاء على نشاطك طوال اليوم يمكن أن يساعد فى تحقيق هدفك فى إنقاص الوزن بشكل أسرع، عن طريق زيادة عدد خطواتك وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعة من عملك، واستخدام السلالم بدلاً من المصاعد فهى بعض الطرق لحرق المزيد من السعرات الحرارية فى اليوم.