أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 25-4-2021.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجل سعر الذهب في السوق العالمي والمحلي استقرارا ملحوظا اليوم وذلك مع الإجازة الأسبوعية وتوقف تام لعمليات التداول على الذهب، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر 780 جنيها للجرام وبلغ السعر العالمي للمعدن الأصفر وفق ختام جلسات التداول 1777 دولار.

سعر الذهب في مصر الآن 780 جنيها للجرام من عيار 21، فيما سجل عيار 18 سعر 668 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 892 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6240 جنيها.

وتوقع جورج عبد الله عضو شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، عودة الذهب نحو الارتفاع في أسعاره بالسوق المصري في ظل ارتفاع واضح لمؤشر الأسعار العالمية رغم التراجع النسبي بختام جلسات التداول هذا الأسبوع بنسبة 0.93% لتسجل الأونصة 1777 دولار مقابل 1793 دولار.

وأشار إلى أن اونصة الذهب عالمياً ترتفع قد ترتفع غداً لمستويات تقترب من 1790 دولار للأونصة مرجعاً ذلك إلي انخفاض عائد السندات الأمريكية لأدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وقال عبد الله لـ"اليوم السابع"، إن الأسعار العالمية للمعادن الثمينة تتلقي دعما كبيراً من هبوط الدولار أمام سلة العملات الرئيسية وهو ما يقلل تكاليف حيازة الذهب، وهذا تسبب في الارتفاع الكبير بأسعار المعدن النفيس على مدار هذا الشهر بنسبة تتجاوز 2.3%.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية قد تشهد مزيد من الدعم للذهب في ظل استمرار هبوط عائد السندات الأمريكية لمستويات متدنية، وهذا يزيد الطلب على المعادن الثمينة الأخري .