أسعار الذهب في مصر اليوم 24 – 4 – 2021

كتب – إسلام سعيد

ننشر تفاصيل سعر الذهب في السوق المصري اليوم السبت 24 أبريل 2021، بعد أن سجلت أسعار المعدن النفيس استقرار ثابت، مع توقف التداول على المعدن الأصفر في البورصات العالمية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

سعر الذهب في مصر الآن 780 جنيها للجرام من عيار 21 ، فيما سجل عيار 18 سعر 668 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 892 جنيها للجرام ، وسجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6240 جنيها.

سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي سجل مساء الجمعة تراجع بنسبة 0.93 % لتهبط لمستويات 1777 دولار، عقب أن سجلت ارتفاعات متتالية طوال هذا الأسبوع لتقترب من متوسط سعر 1795 دولار للأونصة.

سعر الذهب في السوق المصرى مرتبط بما تشهده الأسواق العالمية من تغيرات، مع ضرورة مراعاة فروق العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، لذلك قد نشهد تغيرات عدة طوال جلسات التداول على الذهب في البورصات الدولية.