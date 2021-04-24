اليوم السابع
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. والطماطم بـ6.5 جنيه

السبت، 24 أبريل 2021 03:39 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. والطماطم بـ6.5 جنيه خضروات
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الجوافة بـ 12 جنيها.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 30 جنيها.
- الليمون بـ 27.7 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 10 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 7.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 7.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.
 
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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