وقفة للجالية المصرية بإيطاليا لدعم الموقف المصرى تجاه سد النهضة.. صور

كتبت – هناء أبو العز

نظمت الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الإيطالية وقفة حاشدة طالبوا خلالها البرلمان الأوربى والحكومة الإيطالية بدعم الموقف المصرى - السودانى الداعى إلى التوصل لاتفاق حول ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.





وخلال الوقفة التى استهدفت دعم الموقف المصرى تجاه التعنت الإثيوبى ومراوغاتها، أكد أحد المشاركين فى الوقفة هو توجيه رسالة للبرلمان الاوربى والى ايطاليا خاصة ان الشركات التى تقوم ببناء السد هى شركات ايطالية، ورسالتنا هى أن مصر ليست ضد سد النهضة، وإنما ضد ملء الخزان فى وقت زمنى يقل عن 10 سنوات، مشددا على وجود اتفاقيات دولية تؤكد هذا الامر، وتدعم الموقف المصرى.





وأشار إلى اذا لم تصل مصر كمية المياه المطلوبة والمنصوص عليها فى الاتفاقيات السابق توقيعها بين الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، والبالغ قدرها 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهى فى الأصل كمية قليلة لا تكفى مصر حاليا، فما بالكم حينما يتم خصم أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا من هذه الكمية بسبب تخزين المياه فى السد الإثيوبى؟"

وقال المشارك فى الوقفة "مهمتنا أن نصل برسالتنا الى الجميع، وإلى كل العالم لأن مصر صاحبة حق وصاحبة قضية مشروعة".

وخلال الوقفة التى تحدث خلالها المشاركين باللغتين العربية والايطالية رفع ابناء الجالية إعلان مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورددوا الأناشيد والأغانى الوطنية ومنها اغنية "نعيش لمصر ونموت لمصر".



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