وفاة 2 من عمال اليومية بعد إصابتهما في انقلاب سيارة "ربع نقل" بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

توفى 2 من عمال اليومية، متأثرين بإصابتهما فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمالة بطريق "الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة، نتيجة اختلال عجلة القيادة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الصالحية الجديدة لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 من العمال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة ، وتوفى كلا من "محمد عبدالحميد حنفى " 17 سنة، و"فتحى على الجمل"، اليوم، متأثرين بإصابتهما.