فيديو.. عراك بين نائبين أوكرانيين بسبب علم روسيا

كتب وكالات

اشتعل شجار تخلله عراك بين نائبين خلال اجتماع المجلس الإقليمى بمقاطعة خيرسون جنوبى أوكرانيا أمس الجمعة بسبب يافطة عليها صورة لعلم روسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه خلال إلقاء النائب يجور أوستينوف من حزب "المنصة المعارضة – من أجل الحياة" كلمة له، اقترب منه سيرجى خلان النائب عن كتلة "التضامن الأوروبي" الموالية للرئيس السابق بيترو بوروشينكو، وحاول تعليق لافتة تحمل عبارة "المتعاون مع الاحتلال" وصورة لعلم روسيا، على رقبته.

ودفع أوستينوف خصمه ليبدأ شجار بينهما، إلى أن تصدى زملاء النائب المعارض لخلان وتمكن أحدهم من إبعاده عن المنصة، وواصل أوستينوف كلمته، مشددا على أن مثل هذا السلوك لنائب يعتبر غير مقبول.

يذكر أن الأحزاب القومية الأوكرانية تتهم "المنصة المعارضة – من أجل الحياة" بموالاة روسيا، التى تعتبرها "قوة محتلة" لأجزاء من منطقة دونباس جنوب شرقى البلاد خرجت عن سيطرة كييف بعد انقلاب فيراير عام 2014، وكذلك لشبه جزيرة القرم التى صوت سكانها فى الاستفتاء العام فى مارس من نفس السنة على الانضمام إلى روسيا.