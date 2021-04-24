فوائد عصير الفراولة فى رمضان.. يمد الصائم بالطاقة وتجنب الشعور بالعطش

كتبت مروة هريدى

تعتبر العصائر شيئًا مهمًا للغاية على سفرة الإفطار فى رمضان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث نذهب إلى تناولها أول شيء حتى نروى عطشنا بعد صيام ساعات طويلة كما أنها تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية والسكريات التى نفقدها فى الصيام، ويعتبر عصير الفراولة واحدًا من العصائر المفضلة للعديد من الناس على وجبة الإفطار نظرًا لفوائده الصحية.

وفقًا لما ذكره موقع "Healthline"، فإن العديد من خبراء التغذية يرشحون عصير الفراولة على مائدة الإفطار فى رمضان، لأن الفراولة تمد الصائم بالطاقة نظرًا لأنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية التى يحتاجها الصائم، فهى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى ومضادات الأكسدة وأوميجا 3 بجانب احتوائها على العديد من المعادن المهمة منها المنجنيز والنحاس واليود والبوتاسيوم والمغنيسيوم ونسب جيدة من الألياف.

- فيما يلى.. فوائد تناول عصير الفراولة على مائدة الإفطار فى رمضان:

1- يمد الصائم بالطاقة اللازمة التى فقد الكثير منها أثناء الصيام.

2- يُعزز مناعة الجسم.

4- يوفر كميات عالية من الألياف الطبيعية التى تحقق الشعور بالامتلاء والشبع دون اكتساب المزيد من السعرات الحرارية.

5- تزيد من معدل حرق الدهون.

6- يُقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم أو الإمساك

7- تناول عصير الفراولة فى وجبة السحور يمنحنا صيامًا بدون عطش وشعور بالانتعاش حتى موعد الإفطار.

8- الفراولة مفيدة أيضًا لتنظيم ضغط الدم لاحتوائها على معدن البوتاسيوم.