اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان دقيق مجهول المصدر وتحرير 78 مخالفة تموينية بالمنيا

السبت، 24 أبريل 2021 01:58 م
ضبط 5 أطنان دقيق مجهول المصدر وتحرير 78 مخالفة تموينية بالمنيا حمله تموينيه-ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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ضبطت مديرية التموين بالمنيا، 5 أطنان من الدقيق مجهول المصدر، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التى تنظمها المديرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 78 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، منها 65 مخالفة للمخابز البلدية، و12 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق، بالإضافة لضبط مخالفة فى مجال متابعة المواد البترولية.

 

 

 


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