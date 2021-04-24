كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم السبت 24-4-2021، أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك.

وسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والبنك التجار الدولى "cib"سجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.