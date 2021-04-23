اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الجمعة 23-4-2021 فى مصر

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:10 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 23-4-2021 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 23-4-2021 ، أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك نظرًا للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والبنك التجار الدولى  "cib"  استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


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