رفع كفاءة الكهرباء بقرى كفر الشيخ وإنشاء نقاط بتكلفة مليون و647 ألف جنيه

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ العديد من الافتتاحات والتطوير، خاصة في مجال الكهرباء، بتكلفة مليون و647 ألف جنيه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأوضحت غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمحافظة كفرالشيخ، جهود قطاع الكهرباء في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي شملت إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الجبانة بالوحدة بمحول 200 و 360 م ،كابل متوسط ب 4 أعمدة و 160م موصلات معزولة، و50م كابل منخفض بمركز ومدينة البرلس، ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 505 ألف جنيه.

وأضافت أبو كيلة: تم إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية 63 الجدية بمحول 200 كشك و 700 م كابل متوسط ب 5 أعمدة، 1.100م موصلات معزولة 60م كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 789 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية كوبرى الحلمية بمحول 200 كشك و20م كابل وبرج متوسط، 1.150م موصلات معزولة و 40م كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 353 ألف جنيه بمركز ومدينة الحامول.