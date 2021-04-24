حملات لرفع الإشغالات بشوارع مصر الجديدة استجابة لـ"اليوم السابع".. صور

وأسفرت الحملات عن رفع إشغالات من شارع بطرس غالى، وسيد عبد الواحد، والسلحدار، وتم التنسيق مع المرافق على التواجد يوميا، حيث أكد الحى أنه سيتم التعامل مع مخازن الأقمشة والأحذية الموجودة كمنشآت ذات خطورة داهمة وإصدار قرارات بالإخلاء، وسيتم فحص ملفات التصالح المقدمة على الوحدات السكنية المطلوب تحويلها.

كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة روكسي والسلحدار والكوربة استجابة لشكاوى المواطنين، حيث أكد نائب محافظ القاهرة أنه سيتم المتابعة من خلال حملات يومية لمنع الإشغالات.