جولة لمحافظ كفر الشيخ بالمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة وارتداء الكمامات.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الموقف الجديد والموقف القديم، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وعدم زيادة الأجرة، سواء بالنسبة للسرفيس أو النقل الجماعى وسيارات الأجرة بين المراكز والمحافظات ، مشدداً على التزام السائقين والمسافرين بارتداء الكمامات ، حفاظا على صحة الركاب ، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك بحضور أحمد السماح المتحدث الرسمى للمحافظة، واللواء حاتم فايد ، مدير عام الإدارة العامة لمشروع سيارات الأجرة بكفر الشيخ ، والعميد سامح العزب ، وكيل إدارة المرور.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على وضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الأجرة على زجاجها ، ليكون معلوماً لدى المواطن ، وتنظيم وقوف السيارات داخل المواقف بما يضمن سهولة حركة المواطنين ودخول وخروج السيارات ، كما قرر سحب رخصة سيارة نصف نقل وجدها تمر داخل الموقف الجديد بين سيارات الأجرة ، كما وجه المحافظ بتخصيص سيارة إسعاف للتواجد بالموقف، وسيارة خاصة بإدارة المواقف لمتابعة حالات الطوارئ.

وكان قد أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، أنه بعد رفع أسعار البنزين" 80.92.95 " وفى ضوء ما جاء من لجنة التسعير التلقائ للمنتجات البترولية فلن يتم رفع أى من تسعيرة الأجرة للسرفيس والنقل الجماعى والأجرة على جميع الخطوط، موجهاً إدارة المرور بتنظيم حملات على جميع الطرق وفى المواقف لمراقبة تعريفة الأجرة والتأكيد مشددا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الأجرة على زجاج السيارة .



تفقد المحافظ للموقف الجديد



جانب من جولة المحافظ



متابعة للمواقف



محافظ كفر الشيخ يتابع الالتزام بالمواقف



محافظ كفر الشيخ يشدد على الالتزا بارتداء الكمامات



محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة نصف نقل داخل موقف كفر الشيخ القديم



محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين الالتزام بالكمامات