توريد 17 ألف طن من القمح لـ"صوامع أسوان"

أسوان – عبد الله صلاح

استقبلت صوامع وشون محافظة أسوان، حتى اليوم السبت، أكثر من 17 ألف طن من القمح منذ بدء موسم التوريد الحالى 2021 ، بعد أن كانت أسوان أول محافظة على مستوى الجمهورية فى إطلاق موسم حصاد القمح، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

ومستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد ستكون موزعة على صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن ، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، في حين ستكون هناك تخزين إحتياطى بشون البنك الزراعى بطاقة 5 ألاف طن.

ومن جانبه، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولي الزراعة والتموين والمطاحن بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، بجانب التيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على أهمية قيام اللجان المختصة بالاستلام بالتحقق من جودة القمح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع وخاصة أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والتي شهدت خلال العام الحالة زيادة بنسبة 80 % نظراً لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 104 ألف فدان.