اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 17 ألف طن من القمح لـ"صوامع أسوان"

السبت، 24 أبريل 2021 02:55 م
توريد 17 ألف طن من القمح لـ"صوامع أسوان" صوامع القمح فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت صوامع وشون محافظة أسوان، حتى اليوم السبت، أكثر من 17 ألف طن من القمح منذ بدء موسم التوريد الحالى 2021 ، بعد أن كانت أسوان أول محافظة على مستوى الجمهورية فى إطلاق موسم حصاد القمح، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

ومستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد ستكون موزعة على صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن ، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، في حين ستكون هناك تخزين إحتياطى بشون البنك الزراعى بطاقة 5 ألاف طن.

ومن جانبه، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولي الزراعة والتموين والمطاحن بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، بجانب التيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على أهمية قيام اللجان المختصة بالاستلام بالتحقق من جودة القمح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع وخاصة أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والتي شهدت خلال العام الحالة زيادة بنسبة 80 % نظراً لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 104 ألف فدان.


القمح

توريد القمح

موسم حصاد القمح

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان: لا زيادة فى أسعار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى

السبت، 24 أبريل 2021 02:45 م

مشاريع مصر.. خطة تنموية شاملة لتطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجستى.. تطوير ميناء العين السخنة بتكلفة 20 مليار جنيه.. ورفع كفاءة موانئ جنوب سيناء بمدن طور سيناء ونوبيع وشرم الشيخ بتكلفة 833 مليون جنيه

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 م

محافظ أسوان: لجان تفتيش مفاجئة لمتابعة ومعاقبة المخالفين للإجراءات الاحترازية

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:30 م

لوحة فنية على النيل.. "الإسكان" تنهى تنفيذ مشروع المسرح المكشوف بمدينة أسوان الجديدة.. رئيس الجهاز: أول مسرح مفتوح مطل على النهر فى صعيد مصر.. يتسع لـ3000 متفرج.. وجاهز لاستضافة الفعاليات الدولية والمحلية.. صور

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة