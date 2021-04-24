اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 12 ألفا و400 طن قمح لمواقع التخزين ببنى سويف

السبت، 24 أبريل 2021 12:19 م
توريد 12 ألفا و400 طن قمح لمواقع التخزين ببنى سويف توريد القمح - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 12 ألفا و399 طنا و389 كيلو جراما، وذلك منذ بداية موسم التوريد فى 15 الشهر الجارى وقبل بدء أعمال التوريد صباح اليوم السبت.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديرى التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتى تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح فى بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألفا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألفا و488 أردباً بما يعادل ( 333 ألف و556 طناً)، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.


القمح

بنى سويف

اخبار عاجله

اخبار مصر

محصول القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الزراعة" تحدد 7 توصيات هامة لمزارعى القمح يجب اتباعها عند الحصاد

السبت، 24 أبريل 2021 07:00 ص

سنابل الخير تتوافد على صوامع القمح بالمحافظات.. استلام أكثر من 10 آلاف طن قمح بمواقع التخرين ببنى سويف.. توريد 10010 طن لصوامع وشون القليوبية.. و491 طن قمح بشون دمياط وبورسعيد.. وتوجيهات بسرعة صرف كافة مستحقات

الجمعة، 23 أبريل 2021 04:30 م

"القمح الليلة ليلة عيده".. فرحة بمزارع القليوبية لحصاد القمح.. الزراعة: مبشر بالخير والإنتاجية زادت هذا العام.. التموين: ارتفاع السعة التخزينية لـ222840 طنًا.. والفلاحون: فرحتنا بالحصاد لا توصف فى شهر الخير

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:00 م

القمح الليلة ليلة عيده.. انطلاق حصاد الذهب الأصفر بحقول القليوبية.. فيديو

الخميس، 22 أبريل 2021 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة