تعرف على الطريقة الصحيحة لارتداء كمامتين لأفضل وقاية من كورونا

كتبت فاطمة خليل

ارتداء الكمامة أفضل الطرق الوقائية لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا، حتى في ظل ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا حول العالم، وأوصى الخبراء والعلماء بضرورة ارتداء أقنعة مزدوجة لمنع فرص الإصابة بالفيروس التاجي، حتى في ظل وجود السلالات الجديدة لفيروس كورونا، التي قد تكون أكثر عدوى، وفي هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحيحة لارتداء كمامتين معًا، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ارتداء كمّامتين معًا فعال في الوقاية من كورونا

كان ارتداء الأقنعة المزدوجة إجراءً اقترحه مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أكدت الدراسات فعاليتها في الوقاية من كورونا.

ووفقًا للعلماء، فإن وضع طبقة إضافية من القناع فوق الآخر يوفر حماية معززة من كورونا، بل يساعد أيضًا على تقليل العدوى والانتقال عن طريق الحد بشكل فعال من تجمع العوامل الممرضة.

وفقًا للدراسات، يمكن أن يقلل القناع المزدوج من فرص الإصابة ويقلل من معدلات الشدة بنسبة تصل إلى 85-95٪.

كيف يساعد ارتداء القناع المزدوج في مكافحة كورونا؟

من الناحية الطبية، يمكن أن يؤدي استخدام طبقات أو أقنعة إضافية إلى إنشاء حاجز أقوى يمنع الجراثيم والفيروسات من الزحف ونشر العدوى.

وأكد الخبراء، أن القناع المزدوج يكون فعالاً إذا تم بالطريقة الصحيحة يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

ما أفضل طريقة لارتداء القناع المزدوج؟

اقترح الخبراء أنه عندما يتعلق الأمر بارتداء كمامتين معًا، يجب أن تتأكد من وضع قناع من القماش فوق قناع جراحي للحصول على أفضل حماية، لأن مثل هذا المزيج، لن يغطي الوجه بشكل أفضل فقط، ويمنحك ملاءمة مناسبة (الأنف وتحت الفم)، ولكن أيضًا يمنع تسرب الهواء أو تجمع الجزيئات.

وقام الباحثون بتقييم أن العوامل التالية ضرورية لارتداء كمامتين معاً لأفضل وقاية من كورونا:

- استخدام قناعان يتناسبان بشكل جيد مع بعضهما البعض ويفضل أن يوفر الحد الأدنى من الفجوات

- كلا القناعين يجب أن يكون ذو نوعية جيدة.

لاحظت الدراسات الحديثة التي أجراها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن أنواعًا مختلفة من طبقات القناع المزدوج توفر مستويات مختلفة من الحماية.

من المهم أيضًا أن تتأكد من أن استخدام قناعين لا يؤثر على راحتك.

تذكر أن القناع الجيد (أو القناع المزدوج) يجب ألا يسمح للهواء بالخروج وبدلاً من ذلك، يجب أن تضغط الأقنعة مع تدفق الهواء.

ما الذي يجب عليك تجنبه عند ارتداء قناعين معاً



- لا تضع قناعين من نفس النوع (لا تستخدم قناعين جراحيين معاً على سبيل المثال)

- لا تستخدم الأقنعة إذا كانت متسخة.