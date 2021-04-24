تحرير محاضر وضبط لحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين"، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حررت 46 محضر مخالفة، وضبطت 445 كجم لحوم و 34 كجم طيور مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح بيان أنه خلال الفترة من 11 إلى 22 إبريل 2021 ، تم شن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء ، تم خلالها المرور على "محلات جزارة - ثلاجات حفظ لحوم - مجازر الدواجن - محلات بيع الدواجن - محلات بيع الأسماك - شوادر بيع أسماك - سوبر ماركت - ثلاجات مصانع تصنيع وبيع اللحوم"، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 46 محضر مخالفه .

كما تم ضبط 209 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و 27 كجم لحوم دواجن ودهون غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و 218 لحوم مصنعة وكبده و 25 كجم لحوم دواجن ، تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة ، تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية ، على مدير مديرية الطب البيطرى بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



المضبوطات



حملات على محلات بيع وتصنيع اللحوم