تجديد حبس متهم بسرقة المواطنين بأسلوب "النشل" فى الخليفة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لارتكابه العديد من وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "النشل" فى الخليفة. كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية بارتكاب العديد من وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "النشل". وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وارتكابه عدد ( 7) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى، أقر بأنه من متحصلات وقائع السرقة، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.