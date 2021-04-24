تأجيل محاكمة متهم بتعذيب ابنته إلى 29 مايو لعرضها على الطب الشرعى بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أجلت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة، جلسة محاكمة الأب المتهم فى القضية رقم1427 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 277 لسنة 2021 جنايات جنوب الدقهلية، بتعذيب نجلته وتعريتها ومحاولة إشعال النار فيها إلى جلسة 29 مايو القادم، لعرض الطفلة على الطب الشرعى لتحديد عمرها، لعدم وجود شهادة ميلاد لها.

كانت النيابة وجهت للمتهم عددا من الاتهامات باستعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجنى عليهم "امال. ا"، "بسيونى.م"، و"أحلام.ر"، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم وإلحاق الرعب فى نفوسهم وفرض السطوة عليهم، بأن قام بارتكاب الأفعال التى كان من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية.

وشرع فى قتل المجنى عليها الطفلة السيدة رمضان عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض أداة " قداحة"، وتوجه صوب مكان تواجدها وما أن ظفر بها حتى ألقاها ارضا مجردا إياها من ملابسها مضرما النيران بها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل الأهالى وإنقاذ الطفلة المجنى عليها.