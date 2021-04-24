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بعد مقتل شرطية فرنسية..ماكرون يشدد على عدم التنازل عن مكافحة الارهاب فى البلاد

السبت، 24 أبريل 2021 06:00 ص
بعد مقتل شرطية فرنسية..ماكرون يشدد على عدم التنازل عن مكافحة الارهاب فى البلاد ماكرون
كتب : أحمد علوى

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علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في تغريدة على مقتل موظفة إدارية في الشرطة بضاحية رامبوييه (جنوب غرب باريس) في اعتداء بالسكين نفذه مواطن تونسي، قائلا: "في المعركة ضد الإرهاب ، لن نتنازل عن شيء".

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في تغريدة تعليقا على مقتل شرطية في اعتداء بالسكين نفذه مواطن تونسي هتف (على ما يبدو) "الله أكبر": "في المعركة ضد الإرهاب ، لن نتنازل عن شيء".

وأضاف ماكرون، والذي كان في عاصمة تشاد نجامينا لحضور مراسم تشييع الرئيس التشادي إدريس ديبي: "كانت شرطية. ستيفاني قُتلت في دائرة شرطة رامبوييه، على أراضي إيفلين التي سبق أن شهدت أحداثا أليمة"، في إشارة إلى قطع رأس المدرس صامويل باتي عام 2020 وقتل شرطيَين في يونيو 2016 في الضاحية نفسها من المنطقة الباريسية.

 

 


ماكرون

الشرطة الفرنسية

اخبار العالم

الارهاب فى فرنسا

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