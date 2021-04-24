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علق المغرب مساء أمس الجمعة، الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في العالم، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.