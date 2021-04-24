علق المغرب مساء أمس الجمعة، الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في العالم، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.
وبحسب المكتب الوطني للمطارات، فإن تعليق الرحلات مع الهند يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 أبريل الجاري وإلى إشعار آخر.
يذكر ان الهند سجلت الجمعة أكثر من 330 ألف إصابة جديدة و2000 وفاة خلال يوم واحد، و دقت المنشآت الصحية ناقوس الخطر حيال نقص إمدادات الأكسجين للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس.
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