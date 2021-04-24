القبض على بائع خضروات لاتهامه بطعن أخيه بسبب خلافات بينهما في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

طعن بائع خضروات بعزبة الجزار التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، أخاه من الأم، بآلة حادة سكين، بسبب الخلافات العائلية بينهما. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول المدعو أحمد ر 29 سنة، بائع خضروات، ومقيم في عزبة الجزار التابعة لدائرة المركز، مصابا بجرح شبه نافذ أسفل الصدر من الجهة اليسرى إثر تعدي من آخرين، وجرى تحويله إلى مستشفى شربين الدولي بالمنصورة لاستكمال العلاج اللازم، لخطورة حالته الصحية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شربين إلي مكان الواقعة للفحص، وبسؤال والدته المدعوة «فتحية ش م 50 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالعنوان ذاته، اتهمت ابنها الآخر، 32 سنة، بائع خضروات، ومقيم بالعنوان ذاته بتعديه على أخيه المصاب بالضرب بآلة حادة سكين وإحداث إصابته، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته، اعترف في محضر الشرطة، بطعن أخيه بسكين لوجود خلافات عائلية فيما بينهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6888 لسنة 2021، جنح مركز شرطة شربين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.