البلدى يكسب.. "عم على" يصنع الكنافة اليدوى منذ 30 عاما فى قنا.. فيديو وصور

قنا_ صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشر، مع العم على أحمد مرسى، أقدم صانع كنافة في مدينة قوص جنوبي محافظة قنا، للتعرف على طريقة عمل الكنافة البلدى وأسرارها.

وقال علي أحمد مرسي، إنه يعمل في صناعة الكنافة البلدى منذ 30 عاما، في شهر رمضان من كل عام وذلك لإقبال المواطنين على شراء الكنافة البلدي التي لها زبائنها.

وأوضح العم علي أحمد، أن طريقة صناعة الكنافة البلدى تختلف عن الآلية التي تضاف لها مكونات صناعية، كما أن الكنافة البلدى لها العديد من الاستخدامات ويمكن أن تحفظ لمدة شهر في الثلاجة.

وأكد العم علي أحمد، أن صنعة الكنافة البلدى تحتاج إلى مهارة في رش العجين وكذلك في إعداد الدقيق في المنزل من قبل أحد السيدات التي تعمل معه في الصنعة.

وأشار صانع الكنافة، إلى أنه علم أكثر من شخص طريقة عمل الكنافة البلدى التي تحتاج إلي مهارة وذلك للحفاظ على المهنة، متمنيا أن يستمر في الصنعة خلال السنوات القادمة.