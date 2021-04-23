استقرار أسعار الدواجن اليوم والكيلو يتراوح بين 25-30 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23-4-2021 استقرارا في السوق المحلى، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 - 30 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-37 جنيها الكيلو.

كما سجلت أسعار البيض استقرارا حيث تراوحت سعر كرتونة البيض "الأبيض" بين 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.