اليوم السابع
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استقرار أسعار الدواجن اليوم والكيلو يتراوح بين 25-30 جنيها

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:26 ص
استقرار أسعار الدواجن اليوم والكيلو يتراوح بين 25-30 جنيها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23-4-2021 استقرارا في السوق المحلى، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
 
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 - 30 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-37  جنيها الكيلو.
 
كما سجلت أسعار البيض استقرارا حيث تراوحت سعر كرتونة البيض "الأبيض" بين 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 
 
 
 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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