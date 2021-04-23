أسعار الخضروات اليوم..الطماطم تتراوح بين 1.5-3 جنيها

كتب أحمد حمادة

واستقرت أسعار الملوخية بين 5-11 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، أسعار البصل 2-4.5 جنيها للكيلو و أسعار يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح 35-40 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الباذنجان في سوق العبور للجملة، 3-5 جنيهات للكيلو ،و والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.