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أسعار الخضروات اليوم..الطماطم تتراوح بين 1.5-3 جنيها

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:57 ص
أسعار الخضروات اليوم..الطماطم تتراوح بين 1.5-3 جنيها الخضروات
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 23-4-2021 في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-3جنيها للكيلو، وسجلت  البطاطس  2-3 جنيهات للكيلو وتراوحت البسلة بين 3-6جنيهات للكيلو،  وتراوحت اسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو.
 
واستقرت أسعار الملوخية بين 5-11 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، أسعار البصل 2-4.5 جنيها للكيلو  و أسعار  يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار  البامية تتراوح  35-40 جنيها للكيلو. 
 
سجلت أسعار الباذنجان في سوق العبور للجملة، 3-5 جنيهات للكيلو ،و والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. 
 

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

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