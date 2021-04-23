5 نصائح للتعامل مع التوتر والقلق والإجهاد خلال فترة علاج تأخر الإنجاب

كتبت مروة هريدى

هل تخططين للحمل بدعم من أحد علاجات الخصوبة؟ يمكن أن تكون عملية تلقى العلاج المتعلقة ب تأخر الإنجاب رحلة مرهقة للأزواج، بجانب الإرهاق العقلى والتكاليف المادية الضخمة، وهناك أسباب عدة تسبب الشعور بالإجهاد خلال هذه الفترة، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

أسباب الشعور بالإجهاد خلال فترة تلقى علاج تأخر الحمل:

1- ارتفاع معدل انتشار العقم

2- ضغط الأسرة والأقران

3- قيود مالية

4- الخوف من الآثار الجانبية

5- الخوف من الفشل

6- القلق

7- تقلبات المزاج

8- الانتظار

- نصائح للتغلب على القلق والتوتر أثناء علاج تأخر الحمل:

1- ممارسة اليوجا

واحدة من أفضل أشكال التمارين التى لا تحافظ على صحتك فحسب بل تحافظ على سلامة العقل أيضًا، اليوجا هى تقنية فعالة للعقل والجسم تحافظ على التركيز وتقوية العضلات وإدارة القلق والتوتر.

2- الرياضة الخفيفة بانتظام

لا تنسِى القيام بتمارين خفيفة وصحية مثل الركض والرقص وركوب الدراجات وما إلى ذلك لأنها تساعد فى تعزيز تدفق الدم فى الجسم وتحسين النوم والحفاظ على مستويات التوتر تحت السيطرة، مع أهمية اتباع نظام غذائى مناسب بتوافق مع الأدوية الخاصة لعلاج تأخر الإنجاب.

3- التواصل مع شريك حياتك

لا تتوقفِ أبدًا عن التواصل مع شريكك أثناء هذه الرحلة الشاقة، ومن ثم فإن أفضل طريقة للتخلص من الإجهاد هى التواصل المستمر مع الزوج خاصة خلال أخذ علاج تأخر الإنجاب.

4- التأمل واليقظة

التأمل هو الأفضل لإبعاد التوتر، حيث يساعدك بالتواصل مع نفسك، بجانب أنه يساعد فى وضع حدت للقلق والتوتر المتراكم بسبب الإجراءات المختلفة لعلاج الخصوبة، لذلك تحتاجى إلى الجلوس فى وضع مريح ومحيط هادئ لممارسة التأمل واليقظة.

5- فترات راحة منتظمة

لا تتردد فى أخذ قسط من الراحة إذا كنت قد خضعت لهذا الإجراء لفترة أطول، تذكرِ دائمًا أن التوتر لن يكون له سوى تأثير جسدى سلبى ويمكن أن يؤثر على النتائج، والتوتر المزمن على مدى فترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية.