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السبت، 14 سبتمبر 2019 08:07 م
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فى حالة تأخر الإنجاب.. تحاليل للرجل تفيد فى تشخيص أسباب العقم

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:00 م
فى حالة تأخر الإنجاب.. تحاليل للرجل تفيد فى تشخيص أسباب العقم اختبارات تشخيصية
فاطمة ياسر

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بعد مرور عام من الزواج يبدأ الأهل في طرح سؤال هام وهو لماذا تأخر الحمل؟..وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز التحاليل التي يجب علي الرجل القيام بها للاطمئنان علي صحته الإنجابية، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

-تحليل السائل المنوي، والهدف منه فحص عدد وجودة وسرعة الحركة لدي الحيوان المنوي للزوج، وأيضا يوضح إذا كان هناك التهاب يؤثر علي جودة السائل المنوي.

-فحص الخصية، يعد من أهم الفحوصات التي يجب علي الزوج القيام بها، لأنها توضح إذا كان هناك مشكلة ما كدوالي الخصية أو مشكلة في نسبة تدفق الدم الواصل اليها.

-قياس نسبة هرمون "التستوستيرون" للتعرف علي مستوياته .

-قياس هرمون LH  الذي يتم إفرازه من الغدة النخامية ويقوم علي تحفيز هرمون الذكورة.

-هرمون FSH  المسئول عن تقييم الحيوانات المنوية ومشاكل قصور الخصية.

-هرمون الحليب، الذي يؤثر بشكل كبير علي عدد الحيوانات المنوية.

وفي حالة احتواء نتيجة التحاليل على أرقام سيئة تكون النتيجة تأخر الإنجاب لدي الرجل، ويجب مراجعة دكتور الذكورة لتنظيم نسبه جميع التحاليل.

 


الانجاب

مشاكل الانجاب

العقم عند الرجال

مشاكل الانجاب عند الرجال

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