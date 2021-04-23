موجز أخبار مصر.. الرئيسان عبد الفتاح السيسى وبوتين يتوافقان على استئناف حركة الطيران الكاملة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، الرئيسان عبد الفتاح السيسى وبوتين يتوافقان على استئناف حركة الطيران الكاملة ، والحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى تثبيت سعر السولار والمازوت وزيادة 25 قرشا في أسعار البنزين.

وإلى أهم الأخبار..

الرئيسان عبد الفتاح السيسى وبوتين يتوافقان على استئناف حركة الطيران الكاملة

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين

الحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامنًا مع ‏رفض قانون التعليم الجديد.‏

البترول: سعر أسطوانة البوتاجاز ثابت عند 65 جنيها

استقرت أسعار أسطوانة بالبوتاجاز بالأسواق عند 65 جنيه للأسطوانة، دون أن تتأثر بقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، نظرًا لأن الحكومة مازالت تدعم أسعار البوتاجاز بنسبة تصل إلى 50% من سعرها، وبلغت فاتورة دعم البوتاجاز 18 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى 2019/2020، بحسب تصريحات سابقة.

ماكرون وعدد من زعماء العالم يشاركون فى جنازة رئيس تشاد

بدأت الاستعدادات لمراسم جنازة رئيس تشاد إدريس ديبى التي تقام اليوم الجمعة ، بمشاركة وحضور عدد من زعماء وقادة العالم.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الغيني ألفا كوندي وعدد آخر من الزعماء الأفارقة إلى العاصمة نجامينا للمشاركة في مراسم الجنازة، على الرغم من تحذيرات من المتمردين بأن على الزعماء الأجانب عدم الحضور لأسباب أمنية.

الطقس اليوم مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 29 درجة ونشاط للرياح ببعض المناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 4.5% خلال جلسات الأسبوع المنتهي

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.32% مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.49% مغلقًا عند مستوى 12893.34 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1211.70 نقطة.

مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 10.. غفران يوافق على مقابلة عساف فى منزل خالتهما نجاة.. حمزة وسليم يعذران والدتهما جليلة فى مشاعرها تجاه عساف بعد خروجه من السجن.. وجليلة تتأسف لغفران على الحيرة التى جعلته يعيش فيها

يتصل عساف "أحمد السقا" بعدوه غفران "أمير كرارة" ويطلب مقابلته، وذلك فى بداية الحلقة العاشرة من مسلسل "نسل الأغراب" المعروض على قناة ON، ويتفقان على اللقاء في منزل الحاجة نجاة "فردوس عبد الحميد" وابنها رئيس المباحث على "دياب"، ليقرر غفران التراجع عن فكرة الهجوم مرة أخرى على عساف والغجر بعدما أخبر رجاله بذلك.

التعليم العالى: لا نية لتأجيل الدراسة بالجامعات والدراسة مستمرة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. تحويل امتحانات الفصل الدراسى الثانى لأبحاث شائعات.. والأعلى للجامعات يجتمع غدا.. وبدء التقدم لرئاسة 8جامعات حكومية

نفى مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، عن وجود أى نية لتأجيل الدراسة بالجامعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات غدا، مؤكدا استمرار الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وأن اجتماع غدا السبت ليس اجتماعا طارئا ولكن اجتماع دورى للمجلس الأعلى للجامعات ينعقد بصورة شهرية وسيتم مناقشة الأجندة الدورية المعده سابقا للاجتماع.

نفى مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، عن وجود أى نية لتأجيل الدراسة بالجامعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات غدا، مؤكدا استمرار الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وأن اجتماع غدا السبت ليس اجتماعا طارئا ولكن اجتماع دورى للمجلس الأعلى للجامعات ينعقد بصورة شهرية وسيتم مناقشة الأجندة الدورية المعده سابقا للاجتماع.