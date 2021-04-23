اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الجمعة 23-4-2021 أمام الجنيه المصرى

الجمعة، 23 أبريل 2021 12:43 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 23-4-2021 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 23-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.83 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.73 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.77 جنيه للشراء .

18.92 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.80 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.79 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.66 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.77 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.


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