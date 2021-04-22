سعر اليورو اليوم الخميس.. يسجل 18.77 جنيه بـ"بنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 22-4-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى، كما كانت أسعارها أمس، بينما تباين سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.73 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.71 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.76 جنيه للشراء. 18.76 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.77 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.73 جنيه.

18.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.91 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.77 جنيه للشراء. 18.77 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.80 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.66 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.78 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.