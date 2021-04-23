حبس عاطلين لحيازتهما 110 طرب حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 110 طرب من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وترويجه علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لهما معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرتين قسم شرطة ثان العامرية ومحرم مسرحا لمزاولة نشاطهما الاجرامي علي عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين وألقي القبض علي المتهمين أثناء تواجده بدائرة القسمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 110 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسمى شرطة محرم بك وثان العامرية، وبمواجهته اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائهما، وتقد القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مبلغ 770,000 سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.