حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم بقصد استثمارها فى مجال تجارة العقارات والسيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، و4 آخرين، بقيام إحدى السيدات، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

كشفت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا الى صحة الواقعة وقيام المتهمة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم عمل كمين والقى القبض على المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.