جامعة بنى سويف تحتل الترتيب "601-800" عالميا فى تصنيف THE-Impact ranking

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن حصول الجامعة على الترتيب «601-800 » عالمياً والمرتبة الخامسة محلياً على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف THE-Impact ranking الذى يختص بمدى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وهو يعتبر أيضا المبادرة الرائدة للاعتراف بالجامعات فى جميع أنحاء العالم لتأثيرها الاجتماعى والاقتصادي، على أساس أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث حققت جامعة بنى سويف BSU معظم اهداف الاستراتيجية ليتم تقييم الجامعة فى "15 هدفا من أصل17 هدفا" هم أهداف هذه الاستراتيجية.

وأشار الدكتور منصور فى بيان له إلى أن الجامعة حصلت على المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية فى أهداف، المياه الصحية والنظافة "الهدف السادس"، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين "الهدف الثانى عشر"، والسلام والعدالة وقوة المؤسسة "الهدف السادس عشر"، كما حصلت على المرتبة الثالثة فى أهداف القضاء على الجوع "الهدف الثاني"، الصحة العامة "الهدف الثالث"، المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس"، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى" الهدف الثامن"، كما حصلت على المرتبة الرابعة فى أهداف الاستدامة فى المدن والمجتمعات المحلية "الهدف الحادى عشر"، ومناخ العمل"الهدف الثالث عشر"، والشراكة من اجل تحقيق الأهداف "الهدف السابع عشر"، وتبادلت جامعة بنى سويف المركز الخامس والسادس محليا فى باقى الأهداف.

وعلى الصعيد الدولى حققت الجامعة الترتيبات الاتية:

101-200 فى الهدف السادس المياه الصحية والنظافة

201-300 فى الهدف الثانى القضاء على الجوع، والهدف الثانى عشر الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، الهدف السادس عشر السلام والعدالة وقوة المؤسسة.

301-400 الهدف السابع الطاقة، الهدف الثالث عشر مناخ العمل.

401-600 الهدف الثالث الصحة العامة، الهدف الخامس المساواة بين الجنسين، الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الهدف الحادى عشر الاستدامة فى المدن والمجتمعات المحلية، الهدف السابع عشر الشراكة من اجل تحقيق الأهداف.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة تولى مجهوداتها لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية حيث تمثل استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) محطة أساسية لتبنى مسيرة تنموية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية، وتعمل على تحقيق تطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة كريمة، من أجل وطن متقدم ومزدهر له الريادة الإقليمية والعالمية.



