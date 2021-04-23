بيطرى الشرقية: تركيب تانك نيتروجين للتحسين الوراثى لسلالات الماشية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، تركيب تانك نيتروجين سعة 6000 لتر لتوفير النيتروجين اللازم لحفظ القصيبات المستخدمة فى التحسين الوراثى للسلالات المصرية من الماشية بسلالات عالمية ذات مواصفات عالية، لزيادة إنتاجيتها لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان وتقليل الاستيراد، وذلك بعد أن تم زيادة عدد الوحدات البيطرية التى تجرى عمليات التلقيح الإصطناعى إلى 113 وحدة وتزويدها بتانكات نيتروجين سعة 25 لترا وتانكات لحفظ القصيبات المستخدمة فى التلقيح الإصطناعى بالإضافة إلى معدات و أجهزة ومستلزمات التلقيح الاصطناعي.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية خلال شهر مارس 2021م قامت بإجراء التلقيح الاصطناعى لـ ( 911 رأس ماشية ) و إجراء المسح التناسلى الشامل لـ ( 4 آلاف و 709 رؤوس ماشية ) للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، لتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء و الألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.