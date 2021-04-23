بوتين يوقع مرسومًا بشأن تطبيق تدابير ردا على الأعمال "غير الودية" للدول الأجنبية

موسكو أ ش أ

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسومًا بشأن تطبيق إجراءات رداً على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية، وفقًا لموقع الكرملين على الإنترنت.

وجاء فى بيان الكرملين: "وقع فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن تطبيق إجراءات الرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية"، بحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان أن المرسوم ينص على "الحد من عقود العمل، وعقود توفير العمالة وغيرها من العقود المدنية-القانونية التى تنشأ على أساسها علاقات العمل مع الأفراد الموجودين على أراضى روسيا الاتحادية المبرمة من قبل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة ومؤسسات الدولة للدول الأجنبية التى ترتكب أعمال غير ودية ضد روسيا الاتحادية أو مواطنى روسيا الاتحادية أو الشخصيات الاعتبارية الروسية".