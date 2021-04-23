انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب صيانة كابلات الكهرباء لمدة 16 ساعة

الإسكندرية- جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن قطع المياه، اليوم الجمعة عن عدة مناطق جنوب وغرب الإسكندرية، خاصة برج العرب و العامرية و القرى التابعة لها.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه يأتى لإنقطاع التيار الكهربائى عن محطات و روافع جنوب الإسكندرية، بسبب أعمال صيانة طارئة على خطوط كهرباء التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء مما يتسبب فى إيقاف محطات مياه الشرب فى الفترة من الساعة 7صباحا وحتى 11 مساءا، وانقطاع المياه عن المناطق "العامرية والقرى التابعة لها، برج العرب والقرى التابعة لها ، مدينة الحمام و الساحل الشمالى ، قرى شمال التحرير و العشرة الاف والبستان".

وأكدت الشركة أنه سوف يعود ضخ مياه الشرب فور الإنتهاء من أعمال الصيانة وناشدت المواطنين توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700