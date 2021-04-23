اليوم السابع
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المتهم بسرقة محل ذهب فى المعصرة يعترف بالواقعة والنيابة تحيله للمحاكمة

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:00 ص
المتهم بسرقة محل ذهب فى المعصرة يعترف بالواقعة والنيابة تحيله للمحاكمة سرقة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى المتهم بسرقة محل ذهب فى المعصرة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه اختمر فى عقله فكرة سرقة محل الذهب، عن طريق فتح الجدار الجانبى من المحل، باستخدام أدوات للنقب، وتمكن من التسلل إلى المحل عن طريق فتحة الجدار واستولى على المشغولات الذهبية، وقام ببيعها لتاجر على علم بأن الذهب حصيلة مسوقات، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية وأمرت نيابة حلوان، بحبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل بمنطقة المعصرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل للمشغولات الذهبية بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه.

بالانتقال والفحض تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار - مقيم بدائرة القسم، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" باستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب إحداث الفتحة المُشار إليها بالحائط الجانبى المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية، وتم بإرشاده ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.

كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية" اثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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سرقة محل الذهب في حلوان

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حلوان

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