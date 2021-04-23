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الرئيس السيسي يناقش مع قادة القوات المسلحة موضوعات الأمن القومى المصرى

الجمعة، 23 أبريل 2021 04:58 م
الرئيس السيسي يناقش مع قادة القوات المسلحة موضوعات الأمن القومى المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، اليوم، بكبار قادة القوات المسلحة حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الرئيس السيسي، أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.

كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة داخليًا وإقليميًا ودوليًا، وناقش الرئيس عددًا من كبار قادة القوات المسلحة فى بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى المصرى والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفانى وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

الرئيس السيسي يناقش مع قادة القوات المسلحة موضوعات الأمن القومى المصرى (1)

 

 

الرئيس السيسي يناقش مع قادة القوات المسلحة موضوعات الأمن القومى المصرى (2)

 

 

الرئيس السيسي يناقش مع قادة القوات المسلحة موضوعات الأمن القومى المصرى (3)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤدى صلاة الجمعة (2)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤدى صلاة الجمعة (3)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤدى صلاة الجمعة (1)
 

السيسي

العاشر من رمضان

القوات المسلحة

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