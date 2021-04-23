افتتاح مسجد العطيوى الجديد بمدينة الجمالية بالدقهلية بتكلفة 3.959 مليون جنيه

الدقهلية فريق المحافظات

افتتح هشام ابو المكارم رئيس مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، مسجد العطيوى الجديد بمدينة الجمالية بعد إحلاله وتجديده والذى أقيم على مساحة 500 متر مربع وبتكلفة إجمالية قدرها 3.959 مليون جنيه بتمويل من وزارة الاوقاف ويتسع لأكثر من 600 مصلي وتم تنفيذه بإشراف الوزارة بالتعاون مع المحافظة وتم فرشه بالسجاد بالكامل ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية.

ونقل رئيس المركز تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين بمركز ومدينه الجمالية، وأكد حرص المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزرات والاجهزة المعنية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وقد ألقى خطبة الجمعه الشيخ الدكتور محمد حسين مدير الدعوة بمديرية اوقاف الدقهلية وكان موضوعها ( ايام العزة والنصر فى شهر رمضان الكريم )أكد فيها على أن الله مع المؤمنين الصادقين يحقق لهم النصر والعزة فى كل جوانب حياتهم فى السلم والحرب لينصر دينه ويظهره على الدين كله مؤكدا على أن النصر دائما من عند الله كما تؤكد ذلك دائما آيات الذكر الحكيم فى القرآن الكريم مشيرا إلى أن شهر رمضان المبارك هو شهر الإنتصارات حققت فيه مصرنا الغالية أعظم إنتصار فى التاريخ فى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 1973 ومن قبل ذلك إنتصارات غزوة بدر الكبرى التى إنتصر فيها التوحيد وأهله على الشرك وأهله.

حضر الإفتتاح محمد السعيد عطاالله نائب رئيس المركز و الشيخ السيد الحديدى مدير إدارة أوقاف المنزلة، وقيادات مركز ومدينة الجمالية ومسئولى الأوقاف ونواب رئيس المركز وجمع من مواطنى مدينة ومركز الجمالية.

إفتتاح مسجد العطيوى الجديد بمدينة الجمالية

إفتتاح مسجد العطيوى الجديد بمدينة الجمالية