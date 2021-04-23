أعراض الأورام الليفية الرحمية.. انتفاخ المعدة واضطراب الحيض وكثرة التبول

كتبت مروة هريدى

الأورام الليفية الرحمية هى أورام غير سرطانية تنمو على طول جدران الرحم أو داخلها، تتكون بشكل أساسى من خلايا عضلية ملساء إلى جانب كميات صغيرة من الأنسجة الأخرى، أحيانًا يتم العثور على الأورام الليفية بمفردها، وفى أحيان أخرى تنمو فى مجموعات، الكثير منها يزيد نموه لكن البعض الآخر يتقلص أو يظل بنفس الحجم مع مرور الوقت، وفقًا لما ذكره موقع "أون هيلث".

- أعراض الأورام الليفية الرحمية:

لا تعانى معظم النساء المصابات بالأورام الليفية المعروفة أيضًا باسم (الورم العضلى الأملس) من أى أعراض، لكن بالنسبة إلى 25٪ على الأقل من المرضى ستظهر عليهن بعض الأعراض، وتشمل:

1- الشعور بضغط فى البطن.

2- الشعور بالامتلاء فى منطقة الحوض.

3- انتفاخ فى المعدة.

4- يمكن أن يؤدى الورم العضلى الأملس الكبير إلى توسيع منطقة أسفل المعدة مما يعطى أحيانًا مظهر الحمل الزائف.

5- يمكن أن تؤثر الأورام الليفية الرحمية أيضًا على الدورة الشهرية من خلال الشعور بتقلصات وألم خفيف إلى شديد، وآخريات يعانين من نزيف أكثر غزارة خلال فترة الحيض ، أو استمرار الدورة الشهرية لفترة أطول، ويمكن أن يسبب أيضًا نزيفًا بين الحيض.

6- الشعور بالألم أثناء الجماع وآلام أسفل الظهر، نظرًا لأن الورم العضلى الأملس يمكن أن يضغط على المثانة فقد يؤدى ذلك أيضًا إلى كثرة التبول.

- أسباب تكوين الأورام الليفية فى الرحم

لا يزال سبب تكوين الأورام الليفية الرحمية غير معروف، فقد ينتشر بين النساء اللائى يتناولن هرمونات أنثوية، لكن هذا لا ينطبق على أولئك الذين يتناولون وسائل منع الحمل، بينما لا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذى يسببها، حيث يشتبه بعض الباحثين فى هرمونات النمو أو التغيرات الجينية أو هرمون الاستروجين أو البروجسترون أو الخلايا التى تكون فى غير محلها أثناء نمو الجنين، ومع ذلك، لا تعمل أى من هذه النظريات على تفسير الحالة تمامًا، البحث لا يزال مستمر عن أسبابها.