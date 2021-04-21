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أسعار الخضروات اليوم.. كيلو الطماطم يتراوح بين 1.5-2.5 جنيه

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:06 ص
أسعار الخضروات اليوم.. كيلو الطماطم يتراوح بين 1.5-2.5 جنيه الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 21-4-2021 استقرارا فى سوق الجملة بـ6 أكتوبر مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك. 
 
وقال مصطفى السوهاجي تاجر بسوق الجملة بأكتوبر إن الخضروات بجميع أصنافها تشهد استقرارا من حيث المعروض ومن حيث الطلب، مشيرا إلى أن الطلب شهد انخفاضا تدريجيا بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم. 
 
وأضاف السوهاجي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الطماطم الجملة تتراوح بين 1.5-2.5  جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية بين 5-11 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، والخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو. 
 
وأشار السوهاجي إلى أن أسعار البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو،  والبصل 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح بين 35-40 جنيها للكيلو. 
 
 
 

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