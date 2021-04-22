اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات

الخميس، 22 أبريل 2021 10:20 ص
أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 22-4-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة وذلك خلال شهر رمضان المبارك. 
 
وسجلت البطاطس سعرا بين 2-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5  جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية بين 5-11 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، أسعار البصل 2-4.5 جنيها للكيلو وأسعار يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح 35-40 جنيها للكيلو. 
 
سجلت أسعار الباذنجان في سوق العبور للجملة، 3-5 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو، وللكيلو. 

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

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سوق الخضروات

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سوق العبور اليوم

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